Yağışları azalması Yeşilırmak'taki balık popülasyonunu tehdit ediyor.

Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri arttı. Ölen balıklar kümeler halinde kıyıya vurdu. Bu durum kent sakinlerini de endişelendiriyor.

"Irmak satında su seviyesi çok azaldı"

Konuya ilişkin açıklama yapan Amasya Valisi Mustafa Maksatlı, "Şu anda kar olması gerekiyor, kar yok. Irmak satında su seviyesi çok azaldı. Su seviyesi çok azaldığı için de balıkların oksijen ihtiyacı var" dedi.

Balık ölümlerinin yaşandığı alanda sudaki oksijen oranı yüzde 5'e kadar geriledi.

"Toplu balık ölümleri yok"

Vali Maksatlı, "Toplu balık ölümleri yok. Bunu ben özellikle vurgulamak isterim ki hatta biz Turhal’ı da geçtik. Kendi sahamızın dışına da geçtik ama toplu balık ölümleri görmedik" diye konuştu.

Yeşilırmak'ta su debisi yükselirse balık ölümlerinin de duracağı öngörülüyor.