Nevşehir Kapadokya'da doğal kaya oluşumları ve peribacalarının yakınında bulunan izinsiz yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir Valisi ve Kapadokya Alan Başkanı İnci Sezer Becel, geçen yıl 305 yapının yıkımına karar verildiğini vurgulayarak, "Birinci derecede doğal ve arkeolojik sit alanı içine yapılmış olan kesin yapılaşma yasağı içindeki bu yapılardan 71'i yıkıldı. Önümüzdeki günlerde kalanların da yıkımı gerçekleştirilecek. 2019 yılında da 239 yapının yıkım işlemleri tamamlanmıştı" dedi.

İnci Becel, bölgede 234 izinsiz yapının daha yıkılacağını söyledi.

Becel, ayrıca yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların, ülke genelinde olduğu gibi kentte de olumlu sonuçlar doğurduğunu belirterek, salgına karşı etkin mücadelenin devam edeceğini anlattı.