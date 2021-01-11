Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aydın’da bulunan havan topu mermisi imha edildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir mimar tarafından bulunan patlamamış havan topu mermisi imha edildi.
Efeler ilçesine bağlı Kuyucular Mahallesi’nde, tarlada çalışan mimar Ozan Demirbaş, kazdığı yerde havan topu mermisi buldu.
Demirbaş’ın durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Olay yerinden yapılan incelemenin ardından, 45 yıllık olduğu tahmin edilen patlamamış havan topu mermisi imha edildi.
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