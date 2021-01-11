Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Temmuz ile 4 Ocak arasında Bakırköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kadıköy, Güngören, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir ve Ümraniye'de 7 iş yeri, 5 açıktan, 2 evden hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis yaptığı çalışmanın ardından 5 Ocak'ta düzenlediği operasyonla şüpheli N.Ö., O.K., F.Ö., C.B.S., H.Ç. ve C.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve otomobil ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı ürünler, sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O. K, F. Ö, C. B. S. ve H.Ç. tutuklanırken diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.