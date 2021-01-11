Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonları: 27 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Arşiv]
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 157 zanlıdan 27'si tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-10 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 157 şüpheli gözaltına alındı, 40 kilo 280 gram uyuşturucu madde, 3 kilo 357 gram sentetik uyuşturucu, 701 uyuşturucu hap, 34 gram eroin, ruhsatsız 5 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 157 zanlıdan 27'si tutuklandı, 11’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 130'u serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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