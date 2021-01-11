Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'nın Feke ilçesinde, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tahsin Artık idaresindeki otomobil, Oruçlu Mahallesi mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Servis ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankur ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 47 yaşındaki sürücü Artık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Artık'ın cenazesi, Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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