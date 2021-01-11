Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir Kuş Cenneti flamingolarla şenlendi
Türkiye'deki flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir, flamingolarla hareketlendi. Sahildeki Çakalburnu Lagünü'nde pembe beyaz görüntüleriyle dikkat çeken flamingolar görsel şölen oluşturdu.
İzmir Körfezi'ndeki Kuş Cenneti, flamingoların en büyük üreme alanı.
Körfezin hemen karşı kıyısındaki İnciraltı Çakalburnu Lagünü de flamingoların yuvası haline geldi. Lagünü mesken tutan flamingolar, pembe beyaz görüntüleriyle görsel şölen oluşturdu.
Çakalburnu Lagünü, flamingoların yanı sıra pek çok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.
Koruma altındaki lagün, kuş gözlemcilerinin ve fotoğrafçıların akınına uğruyor.
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