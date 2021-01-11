İzmir Körfezi'ndeki Kuş Cenneti, flamingoların en büyük üreme alanı.

Körfezin hemen karşı kıyısındaki İnciraltı Çakalburnu Lagünü de flamingoların yuvası haline geldi. Lagünü mesken tutan flamingolar, pembe beyaz görüntüleriyle görsel şölen oluşturdu.

Çakalburnu Lagünü, flamingoların yanı sıra pek çok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Koruma altındaki lagün, kuş gözlemcilerinin ve fotoğrafçıların akınına uğruyor.