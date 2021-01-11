Taksim Meydanı’nda hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması boyunca denetim noktaları kuruldu.

Maske kurallarına uymadığı görülen turistlere ceza için tutanak tutuldu.

Polisler, denetim noktasına gelen İranlı iki turistten birisinin maskesiz olduğunu görünce İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 900 TL ceza kesilmesi için tutanak hazırladı. İranlı turist, bu sırada elindeki şeffaf şemsiye ile gazetecilerin kendisini görüntülenmesini engellemeye çalıştı.

Ayrıca, Faslı iki kadın turistten birisinin maskesini çıkararak elinde sigara olduğu görüldü. Bu kadına da maske takmamak ve İstanbul Valiliği'nce sigara içilmesi yasak alanlardan biri olarak ilan edilen Taksim'de sigara içtiği gerekçesiyle 900'er TL olmak üzere toplam 1800 TL ceza kesilmesi için tutanak hazırlandı.