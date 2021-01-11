Doğu Karadeniz’de son günlerde hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile bahçelerde yakılan anız ateşleri, örtü ve orman yangınlarına neden oldu.

Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu’da dün 23 farklı noktada çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekipler ile belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve bölgedeki yağışlı havanın etkisiyle söndürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

İhmal ve tedbirsizlik var

Yağış oranının azlığı ve anız yakımının da yangınları tetiklediğine dikkat çeken Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz şunları kaydetti:

“Yöremizdeki yangınlar ekim ayı sonunda başlayıp, kasım ve aralık aylarında yoğunlaşıyor. Nisan ve mayıs ayında yangınlar yoğunlaştıktan sonra sona eriyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Yangınların çok büyük kısmı insan kaynaklı çıkıyor. İnsan kaynaklı orman yangınlarının da yaklaşık yüzde 60'ını ihmal ve tedbirsizlik oluşturuyor. Bölgemizdeki yangınların çoğu özellikle bağ ve bahçe temizliklerinden kaynaklanmaktadır.”