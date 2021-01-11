Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çeltikli köyü Gazitepe kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün, "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2021-12 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, çeşitli ebatlarda 6 sığınakta 2 top mühimmatı, havan mühimmatı, 4'ü dolu 11 büyük tüp, küçük tüp, daktilo, gaz lambası, 5 leşker kıyafeti, 2 pil bloğu, 2 el feneri, 1 ton 47 kilogram çeşitli gıda ile çok sayıda inşaat ve mutfak malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.