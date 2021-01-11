Mor, kırmızı, turuncu renkte patatesler, Niğde'deki Patates Araştırma Enstitüsü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirildi.

Dışı kırmızı içi sarı ya da içi de dışı da mosmor. Enstitü tarafından geliştirilen 10 farklı renkte patates tamamen doğal melezleme yöntemiyle elde ediliyor.

Boya ve katkı maddesi içermiyor

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak'ın verdiği bilgilere göre; kabuk rengi mor içi parçalı mor, kabuk rengi kırmızı içi kırmızı veya kabuk rengi kırmızı et rengi sarı olan çeşitler mevcut. Bu çeşitlerin hiçbirisinde katkı maddesi veya boya bulunmuyor.

Yüksek ısıl işleme dayanıklı

Renkli patatesler, ziraat mühendisleri tarafından 10 yılı aşkın süredir devam eden çalışmalar sonunda elde edildi. Bu patateslerin en büyük özelliği, yüksek ısıl işleme dayanıklı olması.

"Cipslik kalitede..."

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, "Bizim renkli patates çeşitlerimizin en büyük özelliği cipslik kalitede olması. Biz şu anda firmalardan gelen talepler doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde renkli çeşitlerimizi tescil ettireceğiz." dedi.

Tescillenmesinin ardından renkli patateslerin seri üretimine başlanması bekleniyor.