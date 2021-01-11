Serik'e bağlı Yanköy Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli Mehmet Kocasarı, 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. Yakınları haber alamadıkları Mehmet Kocasarı için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Hemşire sosyal medyadan paylaşınca gerçek ortaya çıktı

İhbar sonrası jandarma ekipleri Kocasarı'nın bulunması için çalışma başlattı. Yakınları en son Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bir marketin önünde görülen Mehmet Kocasarı'yı görenlerin jandarmaya haber vermesini istedi.

Kocasarı'yı arama çalışmaları sürerken, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafik kazası sonucu yaralanan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin durumu; yoğun bakıma yatırıldığı hastanede görevli hemşire tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun sonrasında yapılan araştırmada yaralı kişinin Mehmet Kocasarı olduğu belirlendi. Mehmet Kocasarı'nın 6 Ocak günü Antalya kent merkezi Muratpaşa Mahallesi Meydan Polis Merkezi önünde yaya olarak gezdiği sırada bir aracın çarpması nedeniyle yaralandığı tespit edildi.

Olay sırasında alkollü olduğu belirlenen Mehmet Kocasarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği bildirilen ailesi hastaneye çağrıldı.