İklim değişikliğinin getirdiği kuraklık tehlikesi çim üreticilerini harekete geçirdi. Antalya'nın Serik ilçesinde kurulan seralarda susuzluğa ve kuraklığa dayanıklı çim yetiştiriliyor.

Uzun ömürlü çimler, sıcağa dayanıklı ve haftada sadece bir kez su istiyor.

Çimlerin metrekaresi 20 liradan alıcı buluyor. Toprağa serildiği alanda çürümeden kalabilen çim türüne son dönemde talep arttı. Dayanıklı çim birçok alanda kullanılabiliyor.

Ziraat Mühendisi Ahmet Gülgün, "Yazın temmuz-ağustos döneminde en fazla haftada bir sulamayla bahçenizi yönetebileceğiniz çim durumunda. Profesyonel alanlarda da futbol sahalarından tutun golf sahalarına otel alanlarına da kullanılabilen her türlü çeşidi bulunan özel bir çim türü." dedi.