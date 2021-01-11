Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi'nde oturan Raziye ve oğlu Recep Tırtıl'a ulaşamayan yakınları, şüphe üzerine evlerine gitti.

Zile basan yakınları cevap alamayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Girdiklerinde ise Raziye ve Recep Tırtıl'ı yataklarında hareketsiz buldu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Raziye ve Recep Tırtıl'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İstanbul'da yaşayan Raziye ve Recep Tırtıl'ın yaklaşık 1,5 ay önce koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürmek amacıyla Akseki'de bulunan ve yazlık olarak kullandıkları eve geldiği öğrenildi.