Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 80 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 80 ev karantinaya alındı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, son üç günde farklı mahallelerdeki 80 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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