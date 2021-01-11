Van'dan Edremit istikametine giden minibüs, aynı yönde seyir halindeki başka bir minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.