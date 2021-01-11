Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da mangal ateşi 10 dönümü yaktı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mangal ateşinden çıktığı öne sürülen orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.
Fidyekızık Mahallesi Erikli Yayla mevkisinden yoğun duman çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ile Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi.
Ekipler, mangal ateşinden çıktığı öne sürülen yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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