Alzheimer, kalp, şeker ve yaşlılığa bağlı bazı hastalıkları bulunan Havva Furuncu, 17 gün önce koronavirüse yakalandı.

Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Furuncu, koronavirüsü yenmeyi başardı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Havva nine, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.

"Annem COVID-19’u yenerek taburcu oldu"

Annesinin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Şerafettin Furuncu, "25 Aralık’ta annemize yaptırdığımız test sonucu pozitif çıktı. Annemim alzheimer, kalp ve şeker hastalıkları var. Vakfıkebir Devlet Hastanemizde 17 gün tedavi gördü. COVID-19’u yenerek taburcu oldu. Vakfıkebir Devlet Hastanemizin başhekimine, müdürlerine, doktorlarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.