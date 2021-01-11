İlçeye bağlı Güneyyamaç Mahallesi'ndeki evinde bir hafta önce kalp krizi geçiren ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yoluyla ulaşım sağlanamadığı için polis helikopteriyle hastaneye ulaştırılan Gülgezer, tedavisi sonrası sağlığına kavuştu.

Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülgezer'i tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Havacılık Şube Müdürü Hanifi Sever, kurtarma operasyonunun şöyle anlattı:

"Helikopter pilotlarımızla teknisyenlerimiz hızlı bir şekilde Bahçesaray'a ulaştı. Hasta oradan alınarak filomuza getirildi. Hastanın ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Bununla gurur duyuyoruz. Kazım Gülgezer'in sağlığına kavuşmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Yarın kime ne olacağı bilinmez. Her zaman Türkiye'nin her köşesinde bulunan vatandaşlarımızın yanında olacağız.”

“Hayatımı polislere borçluyum”

Kazım Gülgezer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Allah polisimizden razı olsun. Onların sayesinde şu an hayattayım. Sağlığım yerinde, çok iyiyim. Hayatımı polislere borçluyum. Hayatımı kurtaran polislere teşekkür ediyorum."