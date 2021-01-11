Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümitcan Uygun tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun tutuklandı.
Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan Uygun, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikte ifadesi alınan Uygun, "uyuşturucuya özendirmek" suçlamasıyla tutuklandı.
Uygun'un adı daha önce kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gündeme gelmişti.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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