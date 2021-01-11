Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pirinç torbaları ve bal tenekelerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Yalova'da pirinç torbaları ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent güzergahı kullanılarak uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Şüpheliler ve adreslerini takibe alan ekipler, ayrı tarihlerde 2 operasyon düzenledi.
İlk operasyonda, pirinç torbalarının içine gizlenmiş uyuşturucuyu depoladıkları tespit edilen A.A. ve S.P'nin evlerinde arama yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Aramalarda, hazırlanarak torbalara konulan 200 pakette 109 kilo 750 gram eroin bulundu.
3 kişi tutuklandı
Diğer operasyonda ise V.Y.'nin özel bir düzenekle hazırladığı bal tenekelerinin içinde 118 pakette 82 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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