Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent güzergahı kullanılarak uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Şüpheliler ve adreslerini takibe alan ekipler, ayrı tarihlerde 2 operasyon düzenledi.

İlk operasyonda, pirinç torbalarının içine gizlenmiş uyuşturucuyu depoladıkları tespit edilen A.A. ve S.P'nin evlerinde arama yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Aramalarda, hazırlanarak torbalara konulan 200 pakette 109 kilo 750 gram eroin bulundu.

3 kişi tutuklandı

Diğer operasyonda ise V.Y.'nin özel bir düzenekle hazırladığı bal tenekelerinin içinde 118 pakette 82 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.