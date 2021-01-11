Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da araç lastik deposunda yangın
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto lastikçide çıkan yangın kısa sürede yandaki dükkanlara sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir oto lastikçide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Lastiklerin yanmasıyla birlikte alevler kısa sürede yükselirken, dumanlar kentin pek çok noktasından da görüldü. Yangının büyümesi üzerine alevler yandaki iki dükkana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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