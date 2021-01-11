Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir oto lastikçide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Lastiklerin yanmasıyla birlikte alevler kısa sürede yükselirken, dumanlar kentin pek çok noktasından da görüldü. Yangının büyümesi üzerine alevler yandaki iki dükkana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.