Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yağışlar barajlara yaradı: Gölköy Barajı'nda su seviyesi yükselmeye başladı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışlarla birlikte su seviyesindeki düşüş durdu. Barajdaki su seviyesi, Abant ve Bolu Dağı'ndaki derelerden gelen suların etkisiyle yükselmeye başladı.
Devlet Su İşleri Bolu 53. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle barajda doluluk oranının yüzde 22'ye düşmesiyle 5,28 milyon metreküp su kaldı.
Su seviyesi yükselmeye başladı
Bölgede etkili olan yağışlarla düşüşün durduğu barajdaki su seviyesi, Abant ve Bolu Dağı'ndaki derelerden gelen suların etkisiyle yükselmeye başladı.
2000 yılından itibaren Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj, 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip.
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