Polis ekipleri, Osmaniye'de bir iş merkezinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı, belirlenen adrese baskın yaptı. Korku ve panikle çatılara koşanlar polisten kaçamadı.

Binayı baştan sona arayan ekipler, bodrum katta da gizlenenler olduğunu fark etti, onları da pencereden çıkardı.

Polis ekipleri, kuralları çiğneyen 22 kişiye 185 bin TL ceza kesti.