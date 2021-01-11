Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce çatıya kaçtılar
Osmaniye'de iş merkezinde, kısıtlama kurallarını hiçe sayarak kumar oynarken yakalananlar, polisi görünce çatıya kaçtı. Polis ekipleri kuralları çiğneyen 22 kişiye 185 bin TL ceza kesti.
Polis ekipleri, Osmaniye'de bir iş merkezinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı, belirlenen adrese baskın yaptı. Korku ve panikle çatılara koşanlar polisten kaçamadı.
Binayı baştan sona arayan ekipler, bodrum katta da gizlenenler olduğunu fark etti, onları da pencereden çıkardı.
Polis ekipleri, kuralları çiğneyen 22 kişiye 185 bin TL ceza kesti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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