Malatyalı doktor Hacer Demirel, üniversiteye hazırlık için gittiği dershanede Cebrail Can K. ile tanıştı. Platonik aşk yaşayan Cebrail Can K., Demirel'i üniversiteyi kazanmasının ardından yerleştiği Erzurum'da da taciz etmeye devam etti.

Hacer Demirel, üniversiteyi bitirip Kilis Devlet Hastanesinde göreve başladı. Cebrail Can K., genç doktoru Kilis'te de arayarak taciz etti. Hakkında 2 dava açılan ve 7 kez uzaklaştırma kararı verilen Cebrail Can K., tacizlerine devam edince Hacer Demirel, geçen ağustos ayında yeniden polise başvurdu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve hapis cezası istemiyle dava açılan Cebrail Can K., Adana'ya gönderildi. Cebrail Can K.'nin burada yapılan kontrolde akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor verildi.

Akıl sağlığının yerinde olup olmadığı tespit edilecek

Yaşananların ardından görev yeri değiştirilen Demirel'in şikayetçi olduğu sanık Cebrail Can K.'nin 20 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın bugün ikinci duruşması yapıldı.

3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya; mağdur doktor ile avukatı katılmadı. Sanık Cebrail Can K. ile ilgili istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı raporunun Adli Tıp Kurumundan gelmesinin beklenmesi ve diğer eksiklerin giderilmesi istemiyle dava ertelendi.