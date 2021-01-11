İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Yesemek, Şahmaran, Ağalarobası ve Filli Tepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan baraj aynı zamanda göçmen kuşların en önemli göç yolu üzerinde bulunuyor.

Barajdaki su seviyesi yüzde 5'e düştü

Tahtaköprü Barajı, 8 takım ile 13 familyaya ait 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor.

Barajda su seviyesi yeterli yağış olmaması nedeniyle yüzde 5'e düştü.

20 bin hektarlık alanı kapsayan barajda su seviyesinin bazı bölgelerde tamamen çekilmesi nedeniyle daha önce teknelerle gidilen adalara yürüyerek ve araçlarla gidilebiliyor.

Abdülhamit tarafından 1900-1908 yıllarında inşa edilen Tarihi Hicaz Demiryolu’nun 1974 yılında barajla birlikte su altında kalan 20 kilometrelik bölümü ile bazalt taşlarla yapılmış demiryolu köprüsünün 7 metre yüksekliğindeki ayakları da suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

Barajdaki su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü belirten Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş şunları söyledi:

"Tahtakörü Barajı’nda su seviyesi yüzde 5'lere düştü. Suyun çekilmesiyle 1974 yılında baraj yapılmadan önce dedelerimizin kullandığı tarihi Hicaz Demiryolu'nun geçtiği 20 kilometrelik hattın döşendiği alan ile demiryolu körüsünün 7 metrelik ayakları ortaya çıktı."