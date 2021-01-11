Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesi Akbudak Mahallesi Ziskan mevkiinde bazı şüphelilerin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu bölgeyi ablukaya alan ekipler, 4 kişiyi bir mağara girişinde kazı yaparken suçüstü yakaladı.

12 bin 600 lira para cezası

Gözaltına alınan ve jandarmaya götürülen şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.