Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafta sonu kısıtlamasında kaçak kazı yapanlar yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesi Akbudak Mahallesi Ziskan mevkiinde bazı şüphelilerin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.
Söz konusu bölgeyi ablukaya alan ekipler, 4 kişiyi bir mağara girişinde kazı yaparken suçüstü yakaladı.
12 bin 600 lira para cezası
Gözaltına alınan ve jandarmaya götürülen şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçak Kazı Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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