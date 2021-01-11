Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da aranan 222 şüpheli yakalandı, 60 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde ruhsatsız 37 tabanca, 20 av tüfeği ile 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 222 kişi yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4-10 Ocak'ta kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde ruhsatsız 37 tabanca, 20 av tüfeği ile 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 272 mermi ve 155 kartuş ele geçirildi.
222 kişi yakalandı
Ekipler ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil, 19 motosiklet ve elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 222 kişiyi de yakaladı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 5 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.
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