Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor.
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.
Saatteki hamle hızı 70 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasındaki feribot seferleri yapılamıyor.
Lodos nedeniyle oluşan dalgalar ise, Gökçeada'ya feribotların kalktığı Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'nın mendireğini adeta dövüyor. Gökçeada-1 gemisi de, seferlerin iptal olması nedeniyle Kabatepe Limanı'nda bağlı bulunuyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasının diğer hatlarında ise, şuan için başka sefer iptali bulunmuyor.
Etiketler: Ege Denizi Fırtına
Son Haberler
- 14:02
- 13:49
- 13:52
- 14:02
- 13:55
Sıradaki Haber
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz