Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkçı esnafı buzhane hamsi için birbirleriyle yarıştı
Karadeniz'de hamsi avının 10 gün süreyle yasaklanmasıyla buzhanelerden çıkartılan hamsilere talep arttı. Ordu'da erken saatlerde balık haline giden esnaf, hamsi alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Karadeniz'de hamsi avı yasağının ilk haftasında Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Balıkçı Hali’nde buzhane hamsisine talep arttı.
Günün erken saatlerinde balık haline gelen balıkçı esnafı, tır ve kamyonlarla balık haline getirilen hamsileri alabilmek için birbiriyle yarıştı.
Balıkçı esnafı, aldıkları hamsiyi araçlarına yükledi.
Etiketler: Hamsi
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