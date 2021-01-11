Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve tedbirler, Kastamonu'nun koronavirüs tablosunda etkisini gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde düzenlenen İstiklal Marşı okuma programına katılan Vali Çakır, bir an önce okulların açılması için üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.

Kastamonu'da kasım sonu aralık başına göre şu an yüzde 80-85 oranında iyileşme yaşandı. Dün itibarıyla 10 ilçede hiç vaka görülmedi.

Vali Çakır, "İnşallah amacımız şubat ayında ilimizdeki vakaları tek haneli rakamlara düşürmek. Bu bizde gevşemeye sebep olmayacak. Hızlı bir şekilde ilçelerimizde vakaları sıfırlıyoruz inşallah en sonunda merkezde de sıfırlayacağız." dedi.