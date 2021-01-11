Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte kaçakçılık operasyonu: 25 gözaltı
Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 12 ton 535 litre akaryakıt ve 16 bin 328 paket ilaç ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-10 Ocak'ta operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda şunlar ele geçirildi:
"12 ton 535 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 16 bin 328 paket kaçak ilaç, 193 bin 551 kaçak puro makaronu, 1252 kaçak muhtelif eşya, 364 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 247 kilogram kaçak tütün, 12 kaçak cep telefonu ve 352 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke."
Operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
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