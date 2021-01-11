Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-10 Ocak'ta operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda şunlar ele geçirildi:

"12 ton 535 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 16 bin 328 paket kaçak ilaç, 193 bin 551 kaçak puro makaronu, 1252 kaçak muhtelif eşya, 364 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 247 kilogram kaçak tütün, 12 kaçak cep telefonu ve 352 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke."

Operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.