Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve 3 yıldır firari durumda bulunan Z.T. isimli kadını ikamet ettiği evde yapılan aramada yatak odasında yapılmış gizli bölge içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Z.T. hakkındaki işlemler devam ediyor.

Haber: Bekir Basmacı