Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 15:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ firarisi kadın gizli bölmede yakalandı
Şanlıurfa'da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır aranan FETÖ firarisi kadın, evinde yatak odasına yapılmış gizli bölmede yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve 3 yıldır firari durumda bulunan Z.T. isimli kadını ikamet ettiği evde yapılan aramada yatak odasında yapılmış gizli bölge içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Z.T. hakkındaki işlemler devam ediyor.
Haber: Bekir Basmacı
Etiketler: FETÖ
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