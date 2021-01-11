Mendek, Kışla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar derelerinin beslediği 22 milyon metreküp hacme sahip Çubuk-2 Barajı'nın su seviyesi yüzde 23'e geriledi.

Çubuk ve Pursaklar ilçelerindeki arıtma tesislerinde arıtılarak içme suyu şebekesine aktarılan barajın suyu, yağış olmaması durumunda 3 ay yetebilecek düzeyde.

Baraj kıyısında yer alan Yazlıca Mahallesi'nin muhtarı Osman Ayaz, 40 yıldır ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Ayaz, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısı yaptı.