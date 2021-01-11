Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.
Uşak-Ulubey kara yolundaki Atatürk Bulvarı'nda, G.D. idaresindeki ambulans, tali yoldan çıkan M.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen ambulans, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, sürücüler ile ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi.
Etiketler: Trafik Kazası
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