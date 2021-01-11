Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi’nde Cangül Ç. ve kayınvalidesi Fatma Ç. tarafından kötü koşullarda beslendiği belirlenen 77 köpek ve 6 kediye, Doğa Koruma ve Genel Müdürlüğü 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince 2 Aralık’ta el konuldu.

Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alınan hayvanlardan 30’unun ses tellerinin kesildiği belirlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Keçiören Belediyesi’nin sahiplendirme ilanına başvuran 15 bin kişi arasında yapılan eleme sonucunda sayı önce 350’ye indirildi. Belediye ekipleri tarafından yapılan ev ziyaretleri ile de başvuru sayısı 72 olarak güncellendi.

30 köpekten 20’sinin sahiplendirilmesi noter huzurunda gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Bakamayan olursa geri alacağız"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, köpeklerin takibinin belediye tarafından yapılacağını söyledi ve "Bakamayan olursa geri alacağız. Bu canlara evladımız gibi bakmalıyız. Bu canlar ağır bir travma yaşadı. Bundan sonra sizlere emanet. Yeni canlarımız hayırlı uğurlu olsun, onlara gözünüz gibi bakın" dedi.