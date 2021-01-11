Eklem ağrıları ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Mehmet Akif Eski’ye, koronavirüs teşhisi koyuldu.

İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve yaklaşık 15 günlük tedavi süreci sonrasında iyileşen Eski, hastaneden “Erik Dalı” oynayarak çıktı.

Kendisini tedavi eden doktor, hemşire, hastane personellerine ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Eski, "Hayatım boyunca sağlık çalışanlarımızın hep yanında oldum, bundan sonra da her zaman sizlerin yanında ve destekçinizim. Herkesi seviyorum. Sağlıkçıları daha çok seviyorum" dedi.

Haber: Necati İvgin