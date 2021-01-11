Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'ya yeni 26 ambulans
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığı'nca Adana'ya tahsis edilen 3'ü yenidoğan olmak üzere 26 ambulans hizmete alındı.
Yeni ambulanslar için İl Sağlık Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, yeni ambulansların sağlık hizmetlerine güç katacağını vurguladı.
Nacar, "2002'de 16 istasyon 240 personelle başlayan acil sağlık hizmetlerimiz bugün itibarıyla 66 istasyon, 928 personel ve 115 ambulansla halkımızın hizmetindedir" dedi.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı
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