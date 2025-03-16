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Türkiye
AA 16.03.2025 12:10

Yapımı tamamlanan yer altı barajı ve göletlerle binlerce hektar arazi suya kavuştu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Van'da yapılan yer altı barajı ve 8 gölet sayesinde tarım arazileri suya kavuştu.

Yapımı tamamlanan yer altı barajı ve göletlerle binlerce hektar arazi suya kavuştu
[Fotograf: AA]

DSİ'nin tarım alanlarının sulanması, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için başlattığı gölet ve yer altı baraj yapım çalışmaları sürüyor.

Yapımı tamamlanarak hizmete alınan yer altı barajı ve 8 sulama göleti ile 2 bin 180 hektarlık tarım arazisi sulamaya kavuştu.

Kanal, dere ve akarsu yataklarının ıslahıyla da taşkın ve sellerin önüne geçilerek ekilebilir tarım alanlarının artırılmasının planlandığı kentte, 10 sulama göleti ve bir yer altı barajı daha yapılacak.

Projelerle kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı yer altı su kaynaklarındaki kayıplar önlenerek daha çok tarım arazisinin suya kavuşturulması planlanıyor.

"Susuz topraklar suya kavuşmuş olacak"

DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, Van'da son 22 yılda 8 göletin tamamlanarak hizmete alındığını söyledi.

Yapımı tamamlanan yer altı barajı ve göletlerle binlerce hektar arazi suya kavuştu

10 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Ortanca ile Gültepe göletleri ilerleme bakımından diğer göletlerimize oranla daha önde. Ortanca Göleti, yüzde 80 mertebesinde gövde doluluk oranını yakalamış. Gültepe Göleti'nde ise gövde inşaatı yüzde 40 seviyesinde. 2025'te bu 2 göletin inşaatının tamamlanması planlanmakta. İkizler Göleti'nde de çalışmalar bu yıl da devam edecektir. Van'da 8 göletin inşaatını tamamladık. Bu, 2 bin 100 hektarlık alanın sulamaya kavuşması anlamına geliyor."

Projeler sayesinde susuz toprakların suyla buluştuğunu anlatan Aksoy, "Yapımı devam eden göletlerin her birinin 60 hektardan başlayarak 400-500 hektarlık alanı sulayacak kapasitesi mevcut. Yapımı süren 10 göletin daha tamamlanmasıyla çiftçilerimize sulama imkanı sağlanacak. Bu vesileyle susuz topraklar suya kavuşmuş olacak." dedi.

Van Irgat 1 yer altı barajının geçen yıl tamamlanarak hizmete alındığını anımsatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Van Irgat 1 yer altı barajı sayesinde 80 hektarlık alan sulamaya kavuştu. İlimizde şu an için Van Irgat 2 yer altı barajı proje çalışmaları devam ediyor. Proje çalışmasının tamamlanmasıyla bu işin yapım ihalesi gerçekleştirilecek. Hakkari ve Bitlis illerinde de yer altı barajı proje çalışması devam ediyor."

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