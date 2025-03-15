Oyuncu Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı

"Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kardeş Payı" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle yüzlerde hep tebessüm bırakan Şinasi Yurtsever, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu için ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Oyuncu arkadaşları birer birer sahneye çıkarak, Yurtsever'in mizah anlayışını, başarılı oyunculuğunu ve anılarını anlattı.

Yurtsever'in 17 yıl boyunca hayatında neşe ve mutluluk kaynağı olduğunu, abilik rolü üstlendiğini belirten Yönetmen Selçuk Aydemir, "Üstlendiği rollerde ne kadar başarılı biliyorsunuz. Hep hakkı göz etti, haksızlığa karşı da hiç sessiz kalmadı. Zor zamanlarımda yanımdaydı. Sevmediğim bir özelliği vardı aceleciydi hala öyle hepimizden evvel eve döndü. Hakk’a emanet, elbet kavuşacağız." dedi.

Oyuncu Ahmet Kural ise Şinasi Yurtsever ile oyunculuğa başlamadan önce 2006'da bir mekanda karşılaştıklarını, kendisine çok hayran olduğunu söylediğini ifade etti. Konuşmakta zorlanan Kural, sahneden özür dileyerek ayrıldı.

Törenin ardından Levent'teki Babaros Hayrettin Paşa Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Usta oyuncunun yakınları, sevenleri ve sanat camiasından birçok isim camideydi.

"Şinasi çok özel bir insandı"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de herkese baş sağlığı diledi. Çok üzüldüklerini ifade eden Güven, "Şinasi çok özel bir insandı. Onun bir gülümseyişi vardır. Dün akşamdan itibaren belki sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılmış bir gülümsemesi. Yıllar önce ilk gün de öyle gülümsüyordu. 99'da bizim yolumuz kesişmişti. Son ana kadar öyle gülümseyerek gitti." dedi.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan da Yurtseven'le çok yakın mesaisinin geçtiğini, Mardin'de iki yıl beraber yaşadıklarını, çok güzel anıları olduğunu söyledi.

Namazın ardından Şinasi Yurtsever'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.