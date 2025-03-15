Çok Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.03.2025 13:24

Kastamonu'da denizin rengi kahverengiye döndü

Kastamonu'da eriyen kar suları, Karadeniz'in renginin değişmesine neden oldu.

Kastamonu'da denizin rengi kahverengiye döndü
[Fotograf: AA]

İnebolu ilçesinde eriyen kar suları, İnebolu Çayı'yla denize taşındı. Eriyen kar sularının etkisiyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü.

İlçenin yüksek kesimlerinde iki hafta önceki kar yağışının ardından 2,5 metreye ulaşan kar, sıcak havanın etkisiyle erimeye başladı. Eriyen karın suları derelere aktı.

Kastamonu'da denizin rengi kahverengiye döndü

İnebolu Çayı'nın döküldüğü bölgede ise Karadeniz'in turkuaz rengi değişti. Çamurlu su, İnebolu kıyılarında denizin yüzeyini kapladı. Kıyıdan yaklaşık 1000 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye döndü.

Kastamonu'da denizin rengi kahverengiye döndü

Denizdeki renk değişimi dronla görüntülendi. 

ETİKETLER
Karadeniz Bölgesi
Sıradaki Haber
Kayseri'de sobadan sızan gaz 3 can aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:24
Mesleki ve teknik eğitimin yeni vizyonu öğrenciler ile velilere tanıtılacak
14:19
MEB'in "Sıfır Atık Yarışması" için başvurular başladı
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
14:11
Patent ve marka ücret tarifesinde değişikliğe gidildi
14:10
Bakan Kurum Hatay’da depremzede ailenin yeni evine misafir oldu
13:37
İngiltere Birmingham'da çöp krizi: Kenti fareler bastı
Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
FOTO FOKUS
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ