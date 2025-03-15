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Türkiye
AA 15.03.2025 11:58

Şubat ayı sıcaklıkları 1,7 derece azaldı

Türkiye'de bu yıl şubat ayı ortalama sıcaklığı 2,4 derece ile mevsim normallerine göre 1,7 derece azaldı. Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 32,6 dereceyle Erzurum'un Horasan ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 21,6 dereceyle Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaydedildi.

Şubat ayı sıcaklıkları 1,7 derece azaldı
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde 1991-2020 arasında 4,1 olarak ölçülen şubat ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 2,4 derece ile mevsim normallerinin 1,7 derece altına indi.

Ay içinde sıcaklık, Muğla, İzmir, Akhisar, Burdur, Denizli, Antalya, Adana, Hatay, Başkale, Tercan, Tortum, Sarıkamış, Kızılcahamam ve Orta Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 32,6 dereceyle Erzurum'un Horasan ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 21,6 dereceyle Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaydedildi.

2025 yılı şubat ayı, son 54 yılın en sıcak 39'uncu şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde şubatta ortalama sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,8 dereceyle Bilecik'te, en yüksek sıcaklık ise 19 dereceyle Edirne'de ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde de şubatta ortalama sıcaklık İzmir, Muğla, Akhisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Ege'de en düşük sıcaklık sıfırın altında 12,4 dereceyle Kütahya Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık 21,4 dereceyle Muğla Milas'ta kayıtlara geçti.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, Denizli, Burdur, Antalya, Hatay, Adana, Dinar çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Akdeniz'de en düşük sıcaklık sıfırın altında 18 dereceyle Kahramanmaraş Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 21,8 dereceyle Muğla Köyceğiz'de gözlendi.

İç Anadolu Bölgesi'nde şubat ayı ortalama sıcaklığı sıfırın altında 1 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 23,3 dereceyle Kayseri Pınarbaşı'nda, en yüksek sıcaklık ise 15,7 dereceyle Ankara Polatlı'da kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar Akçakoca, Zonguldak, Kızılcahamam, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Şebinkarahisar, Trabzon çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Karadeniz'de en düşük sıcaklık sıfırın altında 22,1 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 18,2 dereceyle Sinop'ta tespit edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklık Başkale, Tercan, Sarıkamış, Doğubeyazıt, Tortum, Ardahan, Doğanşehir çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 32,6 dereceyle Horasan'da en yüksek sıcaklık ise 15,6 dereceyle Ergani'de görüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise geçen ay ortalama 4,7 derece ölçülen sıcaklık, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,9 dereceyle Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 20,9 dereceyle Ceylanpınar'da kaydedildi.j

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