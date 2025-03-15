Ertuğrul Gazi Türbesi'nde toplu iftar sevinci yaşandı

Söğüt Belediyesi tarafından Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesinde verilen iftarda çok sayıda kişi birlikte oruç açtı.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut, her cuma kentte iftar programı yapmaya karar verdiklerini ve bunların ikincisini Ertuğrul Gazi'nin türbesinin yanı başında düzenlediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ramazan ayında birlik ve beraberlik içinde iftar yapmak istediklerini belirten Durgut, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberlik, bizim hem dirliğimize hem birliğimize işaret etsin hem de birliğimizi kuvvetlendirsin istedik. İnsanlar arasındaki saygı ve sevgiyi güçlendirme niyetindeyiz. Diğer programları 2. Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılan Hamidiye Külliyesi'nde, sonuncusunu da Ertuğrul Gazi'nin ilk otağının kurulduğu mekan olan Osmanlı'nın ilk mescidi Kuyulu Mescid'de vatandaşlarla yapacağız. Ramazan ayını mutlu bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde tamamlayacağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Programda, "Karagöz ile Hacivat" gölge oyunu gösterisi sunuldu, çocuklara pamuk şekeri dağıtıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne ait "Gezici Kütüphane" otobüsünde de çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.