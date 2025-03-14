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Türkiye
İHA 14.03.2025 19:57

Okul yolunda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Sivas'ta bir öğrenci okuldan çıktıktan sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 10 yaşındaki kız çocuğu facianın eşiğinden dönülen olayı sıyrıklarla atlattı. O anlar kameralara da yansıdı.

Okul yolunda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Olay, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. 10 yaşındaki Berrak Kılıç, okuldan çıkarak servise gitmek istedi. 4’ncü sınıf öğrencisi, yolda yürüdüğü esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.


 

Etrafını bir anda başıboş köpekler sardı

Korku ve panikle yere düşen 10 yaşındaki çocuğun etrafını sokak köpekleri sardı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, köpekleri uzaklaştırdı. Korku dolu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bir ay önce çocuğu parçalamışlardı, aynısı mı olması lazım"

Köpeklerin saldırdığı öğrencinin babası Esat Kılıç, "Bugün sabah ilçemizde çocuğuma köpekler saldırdı. Sadece benim çocuğum da değil, komşularımızın çocuklarıyla beraber 6-7 çocuk vardı. 8 köpek çocukları kovalamış, benim çocuğumu düşürüp ezmişler. Çocuğumun pantolonu geniş olduğu için ısıramamış. O sırada çevredeki komşuların bağırmasıyla köpekler geri kaçıyor. Eğer onlar orada olmasaydı daha feci olaylar olabilirdi. Sokak köpekleri hususunda yetkililerden gerekeni yapmalarını istiyoruz. Bir ay önce çocuğu parçalamışlardı, aynısı mı olması lazım?" dedi.

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