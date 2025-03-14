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Türkiye
TRT Haber 14.03.2025 15:37

Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülke genelinde 10-15 derece düşerek mevsim normallerinin altına inecek.

Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yurt genelinde salı gününden itibaren Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Soğuk ve yağışlı havanın, ülke genelinde 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Yağışların batı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

Genel Müdürlük, halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde zirai don meydana gelebileceği uyarısı yaptı.

Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının Ankara'da -4, İstanbul'da 2, İzmir'de 3, Konya'da -3, Antalya'da 6, Bolu'da -4, Samsun'da 3, Trabzon'da 3, Erzurum'da -4, Diyarbakır'da 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

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