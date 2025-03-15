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Türkiye
TRT Haber 15.03.2025 06:16

Hafta sonu bahar havası etkili olacak

Türkiye genelinde bugün ve yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Hafta sonu bahar havası etkili olacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün ve yarın ülke genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın yarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının hafta sonu ülke genelinde mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyredeceği, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu bahar havası etkili olacak

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 29, İstanbul'da 24, İzmir'de 27, Samsun'da 28, Adana'da 32, Antalya'da 25, Diyarbakır'da 26 derece civarında seyredecek.

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