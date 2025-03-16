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Türkiye
TRT Haber 16.03.2025 09:50

Türkiye 1 haftada 4 mevsim yaşayacak

Tüm yurtta etkili olan bahar havasına yeni haftada veda edilecek. Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini gösterecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar 10-15 derece azalacak, sağanak ve kar yağışı etkili olacak.

Türkiye 1 haftada 4 mevsim yaşayacak

Türkiye bir haftada 4 mevsimi yaşayacak. Bahar havası sona erecek, soğuk ve yağış tüm yurdu etkisi altına alacak. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurt genelinde sıcaklıklar 10-15 derece azalacak.

Ankara'da sıcaklık eksi 4'e düşecek

Haftanın ilk gününde Marmara ve Karadeniz'de başlayacak yağışlar; hafta içinde tüm Türkiye'ye yayılacak.

Yağış ve soğuk hava, termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde değerleri gösterdiği İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkili olacak. 

Türkiye 1 haftada 4 mevsim yaşayacak

Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının Ankara'da -4, İstanbul'da 2, İzmir'de 3, Konya'da -3, Antalya'da 6, Bolu'da -4, Samsun'da 3, Trabzon'da 3, Erzurum'da -4, Diyarbakır'da 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Türkiye 1 haftada 4 mevsim yaşayacak

Soğuk ve yağışlı havanın, ülke genelinde 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Yağışların batı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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