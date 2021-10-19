İzmir Menemen ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Müzeyyen Kaya rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Menemen Devlet Hastanesi'nin acil servisinde muayene edilen Kaya bir süre sonra fenalaştı. Başka bir hastaneye sevk edilen Kaya tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Ailenin iddiası araştırılıyor

Yakınları başka bir hasta için hazırlanan iğnenin Kaya'ya yapıldığını iddia etti.

Yanlışlık tutanağa da yansıdı. Birimde görevli çalışanlar birbirini suçladı.

Müzeyyen Kaya'nın oğlu Onur Kaya şunları söyledi:

"Hemşire gelip iğneyi anneme vuruyor. Vurduktan 10-15 saniye sonra annemin nefesi kesiliyor. Doktorun yanına gidip doktora siz mi vurdurdunuz iğneyi dediğimde doktor o telaşla annemin yanına gelip nabzının düştüğünü gördü ve hemşireyi çağırdı, sen niye bu hastaya vuruyorsun ben sana bu hastaya değil 4 numaraya vuracaksın dediğinde hemşire hanım sinirlenip olay yerinden uzaklaştı."

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü inceleme, savcılık soruşturma başlattı

Ailenin iddiaları üzerine harekete geçildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü inceleme, savcılık ise "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla soruşturma başlattı.