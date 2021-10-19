Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vakalar arttı, Adıyaman'da 92 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine kentteki 92 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 92 ev karantina kapsamına dahil edildi.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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