Van'da iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Van-Bahçesaray kara yolunda kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Yola zincirsiz çıkanlar da uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Yolculardan Mehmet Çok, "Bahçesaray'dan Van'a gideceğiz. Arabamızda zincir olmadığı için Karabet Geçidi'ni aşamadık. Yaklaşık 2 saattir burada bekliyoruz. İlçeden zincir istedik. Zincir taktıktan sonra inşallah gideceğiz" dedi.